В Пентагоне заявили о модернизации арсенала из-за «ядерного шантажа»

Соединенные Штаты проведут масштабную модернизацию ядерных сил, чтобы обеспечить эффективность сдерживания и управления эскалаций в условиях изменчивой глобальной обстановки. Об этом свидетельствует новая стратегия национальной обороны США, обнародованная Пентагоном .

В документе указали, что Штатам требуется сильный, эффективный и защищенный арсенал, адаптированный к общей и оборонной стратегиям страны.

«Соединенные Штаты никогда не должны и никогда не будут оставаться уязвимыми для ядерного шантажа», — подчеркнули в Пентагоне.

Там добавили, что адаптация ядерных сил — необходимый ответ на вызовы современной системы международной безопасности. Обновленная стратегия предполагает создание гибкого арсенала, который гарантирует защиту национальных интересов страны в любой точке мира.

