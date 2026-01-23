В Дании захотели создать ядерный «молот Тора» из-за американской угрозы

В Дании рассматривают возможность создания ядерной программы после угрозы аннексии Гренландии. Об этом сообщило издание Interia .

Политики назвали проект «Мьельнир» — в скандинавской мифологии так называется легендарный молот бога грома и молний Тора. Авторы инициативы предложили создать оружие вместе со Швецией, Финляндией, Норвегией и, вероятно, Исландией.

Идея возникла на фоне обострения отношений Евросоюза и США. По мнению специалистов, подобный шаг может привести к тяжелым последствиям для датского государства.

Скандинавские страны не могут создать ядерное оружие из-за договора о его нераспространении от 1968 года — ДНЯО. Он разрешает его иметь только странам, уже владевшим им на момент подписания.

Однако, по мнению заведующего кафедрой Стратегической мысли Университета Комиссии национального образования в Кракове профессора Рафал Копеча, сейчас началось время переосмысления этих обязательств.

«В последний год все больше говорится о приобретении ядерного оружия — например, в Японии, Южной Корее и странах Северной Европы. Это уже не какая-то абстрактная, а вполне конкретная тема», — сказал он в беседе с журналистами.

Аналитик по ядерному сдерживанию Польского института международных отношений Артур Кацпшик предположил, что сценарий создания скандинавского ядерного оружия вероятен, но не в ближайшее время.

По его словам, это возможно только в случае глубокого раскола в НАТО и особенно если США применят силу против Гренландии. На этом пути страны Севера столкнутся с серьезными политическими и техническими трудностями.