В Пентагоне подтвердили планы по обновлению ядерной триады США

Соединенные Штаты будут модернизировать свою ядерную триаду. С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет на форуме по национальной обороне. Цитату привело РИА «Новости».

«Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны», — сообщил он.

По словам Хегсета, планируется тестирование ядерного оружия и системы его доставки на равных с другими государствами. Он назвал историческими вложения в Вооруженные силы США, происходящие по инициативе Трампа.

В конце ноября президент Владимир Путин заявил, что США предложат России совместное обсуждение связанных с ядерными испытаниями вопросов, писал RT.

Российский лидер поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской администрации после того, как Трамп отдал приказ о возобновлении ядерных испытаний в стране.