Китай в начале ноября ввел в эксплуатацию авианосец «Фуцзянь». Американские СМИ сразу впали в панику — в зоне поражения оказались США.

В Америке «Фуцзянь» сравнили с авианосцем ВМС Gerald Ford. Американские медиа признали, что хоть Gerald Ford и превосходит «Фуцзянь» по водоизмещению и количеству электромагнитных катапульт, но требует больших усилий для обслуживания и эксплуатации, технического обслуживания и затрат на строительство.

По мнению обозревателя Sohu , Штаты не успевают за темпом разработок в Китае: сначала истребители шестого поколения, теперь авианосцы. Ввод в эксплуатацию «Фуцзяня», который способен нести истребители J-15T, J-35 и самолеты KJ-600, вызвал ликование по всему Китаю, усилив чувство безопасности, в то время как в США случился нервный срыв.

Автор отметил, что Китай перешел от авианосца «Ляонин» к «Фуцзяню» за 13 лет, за это время США в этой области практически не добились прогресса. Судостроительная область в Штатах находится в упадке, крупные верфи испытывают трудности, тогда как КНР является крупнейшей державой мира.

Американские медиа в шоке: авианосец ВМС Gerald Ford хоть и может конкурировать с «Фуцзянем», но США не успевают конкурировать с КНР, которая стремительно развивается, и вопрос времени, когда обгонит.

Пекин «подсыпал соль на рану», заявив, что «Фуцзянь» усилит присутствие КНР не только в Тайваньском проливе, Южно-Китайском море и западной части Тихого океана, но и в восточной части Тихого океана, Индийском и Атлантическом океанах. Это означает, что восточное и западное побережье США будут в зоне поражения китайского авианосца.

В США запереживали, что количество китайских авианосцев будет неуклонно расти, и в итоге получится «Великая китайская морская стена».