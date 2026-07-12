В Пенсильвании засняли редкое «торнадо» из облаков

В американском штате Пенсильвания жители столкнулись с редким атмосферным явлением — облаками «скад». Оно появляется под грозовыми тучами во влажном и неспокойном воздухе. Эффектные кадры быстро распространились в соцсетях.

Низкие обрывки облаков очень похожи на торнадо и выглядят пугающе. Кроме того, они выглядят хаотично и имеют странную форму. Облака такого типа обычно наблюдаются во время гроз и ливнях в зонах сильной турбулентности.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об атмосферном явлении под названием арктическое вторжение. Это перемещение арктического воздуха в умеренные широты, которое может произойти даже летом.

Специалист уточнил, что обычно арктическое вторжение сопровождается резким понижением температуры и влагосодержания, а также ростом атмосферного давления.