В Пенсильвании засняли редкое «торнадо» из облаков
В американском штате Пенсильвания жители столкнулись с редким атмосферным явлением — облаками «скад». Оно появляется под грозовыми тучами во влажном и неспокойном воздухе. Эффектные кадры быстро распространились в соцсетях.
Низкие обрывки облаков очень похожи на торнадо и выглядят пугающе. Кроме того, они выглядят хаотично и имеют странную форму. Облака такого типа обычно наблюдаются во время гроз и ливнях в зонах сильной турбулентности.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об атмосферном явлении под названием арктическое вторжение. Это перемещение арктического воздуха в умеренные широты, которое может произойти даже летом.
Специалист уточнил, что обычно арктическое вторжение сопровождается резким понижением температуры и влагосодержания, а также ростом атмосферного давления.