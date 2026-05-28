Метеоролог Шувалов сообщил, что арктическое вторжение возможно даже летом
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал пояснение феномену, известному как арктическое вторжение. Об этом сообщил aif.ru.
«Простыми словами, это перемещение арктического воздуха в умеренные широты, которое сопровождается резким понижением температуры и влагосодержания, а также, как правило, ростом атмосферного давления», — отметил специалист.
Такое перемещение воздушных масс может произойти в любое время года, даже летом. Последствия зависят от расстояния, проделанного потоком на юг, добавил RT.