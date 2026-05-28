Метеоролог Шувалов сообщил, что арктическое вторжение возможно даже летом

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал пояснение феномену, известному как арктическое вторжение. Об этом сообщил aif.ru .

По словам эксперта, само явление связано с перемещением арктического воздуха в умеренные широты.

«Простыми словами, это перемещение арктического воздуха в умеренные широты, которое сопровождается резким понижением температуры и влагосодержания, а также, как правило, ростом атмосферного давления», — отметил специалист.

Такое перемещение воздушных масс может произойти в любое время года, даже летом. Последствия зависят от расстояния, проделанного потоком на юг, добавил RT.