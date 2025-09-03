В Пекине начался военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в войне

В центре Пекина стартовали торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Торжества на площади Тяньаньмэнь начнутся с речи председателя КНР, председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина. После этого пройдет парад с участием тысяч военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил КНР.

Российский президент Владимир Путин станет главным гостем торжественных мероприятий. Кроме российского лидера в Пекин также прибыл и руководитель КНДР Ким Чен Ын, который привез на празднование свою дочь Ким Чжу Э.