Ким Чен Ын впервые взял с собой в Китай дочь

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай с дочерью Ким Чжу Э. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Вскоре после прибытия Ким Чен Ына в Пекин на бронированном поезде для участия в церемонии в честь окончания Второй мировой войны, ведомство сделало заявление. На фотографиях с поездки, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, рядом с лидером Северной Кореи стоит девушка. NIS предположила, что это Ким Чжу Э.

«Похоже, что Ким Чен Ын взял с собой свою дочь Ким Чжу Э во время своего визита в Китай», — заявили в разведке.

Ким Чен Ын впервые посетил Китай с дочерью. Ранее он приезжал в страну с женой Ли Соль Чжу. Как отмечает агентство «Ренхап», Ким Чжу Э часто сопровождает отца на официальных мероприятиях с 2022 года.

Ким Чен Ын прибыл в Китай по приглашению председателя Си Цзиньпина. С ним отправились ведущие члены центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства КНДР. Этот визит стал 11-м зарубежным визитом Ким Чен Ына.

Как сообщили «Известия», ранее агентство Reuters писало, что президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын примут участие в параде Победы в Пекине, посвященном капитуляции Японии во Второй мировой войне. На мероприятии также будут присутствовать главы государств и правительств из 26 стран.