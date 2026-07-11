В Пекине из-за сильных ливней эвакуировали более 95 тысяч человек

Власти Пекина эвакуировали почти 96 тысяч человек из-за сильных ливней и угрозы подтоплений. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» .

По данным агентства, по состоянию на 17:00 по местному времени 10 июля из опасных районов вывезли 95 657 человек из 36 279 домохозяйств.

За день средний уровень осадков в городе составил 12 миллиметров, в центральной части столицы — 10,7 миллиметра. Наибольшее количество дождя выпало в районе Пингу — 164 миллиметра, а самую высокую интенсивность осадков за час зафиксировали в районе Миюнь — 64,6 миллиметра.

В начале июля проливные дожди уже стали причиной наводнений в Китае. Тогда частично затопило город Хуанши, а в провинции Гуйчжоу эвакуировали более 9,1 тысячи человек и временно закрыты школы.