Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен попытается инициировать мирные переговоры по Украине в случае прихода к власти. Об этом РИА «Новости» заявил кандидат в депутаты от правой партии в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини.

«Это совершенно точно: Марин Ле Пен и Жордан Барделла у власти попытаются это сделать», — рассказал он.

По словам Верзини, они попытаются усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и других союзников Франции, чтобы договориться о мире.

Позиция ле Пен в этом вопросе предельно ясна. Она желает не только урегулировать украинский кризис, но и сократить поддержку Киеву.

Верзини подчеркнул, что радикальная и провоенная политика президента Эммануэля Макрона привела к трагичным последствиям, негативно повлияла на стране, Европе и на мирном процессе.

Ранее украинские дипломаты обвинили премьер-министра Болгарии Димитара Главчева в желании заработать политические очки из-за его предложения выдвинуть на саммите НАТО в США инициативу о мирных переговорах России и Украины.