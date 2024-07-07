Премьер Болгарии навлек гнев украинцев после предложения о переговорах с Россией

Посольство Украины раскритиковало премьера Болгарии за слова о переговорах с РФ

Предложение премьер-министра технического правительства Болгарии Димитара Главчева выдвинуть на саммите НАТО в США инициативу о мирных переговорах России и Украины вызвало жесткую критику со стороны украинского посольства в Софии. Свою отповедь дипломаты опубликовали на своей странице в Facebook *.

Главчева обвинили в попытке заработать политические очки на теме конфликта и призвали не использовать подобную риторику впредь.

Украинские дипломаты подчеркнули, что единственным выходом из кризиса считают формулу мира своего лидера Владимира Зеленского, которую должны поддержать все страны мира.

«Посольство Украины в Республике Болгария призывает всех чиновников и все политические силы Болгарии воздержаться от использования темы конфликта в политических целях», — указали в публикации.

Об инициативе Главчева по организации мирных переговорах России и Украины стало известно в минувшую пятницу, 5 июля.

Глава болгарского правительства подчеркнул, что его страна готова стать посредником между конфликтующими сторонами. Политик добавил, что выступит с предложением на саммите НАТО, но на успех особо не рассчитывает.

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