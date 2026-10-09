Депутаты парламента Молдавии на закрытом заседании по вопросу национальной армии устроили дискуссию о российском майонезе и решили заменить его отечественным. Об этом сообщил телеканал ОТР со ссылкой на депутата Василия Костюка.

По словам Костюка, сейчас продукция из России занимает 62% полок магазинов страны. Парламентарии провели «жаркие споры» и намерены в ближайшее время вытеснить импортный соус молдавским.

Бывший депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с ОТР выразил уверенность, что возможное ограничение не станет ударом для производителей из РФ, а поставки перенаправят на другие рынки.