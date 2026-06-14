В парламент Армении пройдут три политические силы

В армянский парламент по итогам выборов проходят «Гражданский договор» и оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

Итоги выборов огласил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян. Подсчет результатов выборов 7 июня показал, что за партию Гражданский договор» голоса отдали 49,7% граждан, за блок «Сильная Армения» — 23,27%, а за «Армению» — 9,9%.

В связи с оглашением результатов голосования в центр Еревана стянули большое число силовиков.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о нарушениях на выборах в Армении. По ее словам, проблемы зафиксировали наблюдавшие за процессом члены российской Центральной избирательной комиссии.

В качестве международных наблюдателей выступали Людмила Маркина и Павел Андреев. После выборов они детально рассказали, как осуществлялось волеизъявление граждан республики.