В центре Парижа 27 апреля началась демонстрация против участия Франции в конфликте на Украине и отправки западных войск на помощь киевскому режиму. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акцию, в которой участвуют сотни граждан, организовала партия «Патриоты». Собравшиеся на площади Пале-Рояль люди выступили против политики главы государства Эммануэля Макрона.

«Единственное решение — это отставка!» — скандировали протестующие.

Демонстранты с плакатами прошли по центру города мимо Лувра и по набережной Сены. После этого они продолжили акцию на другом берегу реки.

Ранее Макрона раскритиковали за жест на похоронах папы римского Франциска. Во время траурной церемонии французский лидер подошел к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и положил руку ему на плечо.

По словам главы «Патриотов» Флориана Филиппо, таким образом Макрон мог попытаться напомнить Зеленскому, что тот не должен соглашаться на предложение главы Соединенных Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию.