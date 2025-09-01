В Париже воры спрятали в трусах драгоценности на 10 миллионов евро
Парижская полиция задержала на вокзале Лион двух мужчин, пытавшихся спрятать драгоценности на сумму около 10 миллионов евро в нижнем белье. Об этом сообщило Le Parisien.
Задержание произошло 30 августа. При проверке у одного из пассажиров поезда из Лиона нашли носок с ювелирными изделиями и часами Rolex, спрятанный в трусах, а также нож. В багаже злоумышленников оказалась болгарка.
Среди изъятого — ожерелье за пять миллионов евро, серьги более чем на два миллиона, кольцо стоимостью миллион евро и другие украшения.
Оба задержанных — выходцы из Туниса, один из них несовершеннолетний. Началось расследование о сбыте похищенного имущества в составе группы.
