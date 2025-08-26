Росгвардеец помог задержать магазинного вора в Шатуре

Росгвардеец из Шатуры в свободное от службы время помог в задержании мужчины, подозреваемого в краже товаров из супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранитель заметил, как похититель выбежал из магазина с полным пакетом. Его пытался догнать сотрудник торговой точки. Для выяснения обстоятельств росгвардеец решил остановить неизвестного.

Вором оказался 42-летний местный житель. Он сложил в пакет две бутылки шампанского и средства личной гигиены и пытался скрыться, не оплатив покупки. Сумма ущерба магазину составила примерно три тысячи рублей.

Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.