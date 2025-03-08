В Париже полиция применила слезоточивый газ против феминисток на манифестации
Французская полиция применила слезоточивый газ против участников манифестации феминисток по случаю Международного женского дня. Об этом сообщило РИА «Новости».
На площади Республики 8 марта собрались десятки тысяч человек, акцию феминисток организовали НКО и профсоюзы. Также в ней приняли участие ультраправые коллективы феминисток, что не очень понравилось организаторам.
Полиция оцепила колонну манифестантов, между протестующими и правоохранителями начались стычки. Полицию забросали петардами и фейерверками, в ответ манифестантов начали разгонять слезоточивым газом. Участники акции валили и поджигали мусорные контейнеры.Предварительно, всего на манифест пришли около 120 тысяч человек.
В России каждый 10-й участник опроса выступил за отмену празднования Международного женского дня. Около 21% респондентов считают 8 Марта устаревшим.