В Париже полиция применила слезоточивый газ против феминисток на манифестации

Французская полиция применила слезоточивый газ против участников манифестации феминисток по случаю Международного женского дня. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На площади Республики 8 марта собрались десятки тысяч человек, акцию феминисток организовали НКО и профсоюзы. Также в ней приняли участие ультраправые коллективы феминисток, что не очень понравилось организаторам.

Полиция оцепила колонну манифестантов, между протестующими и правоохранителями начались стычки. Полицию забросали петардами и фейерверками, в ответ манифестантов начали разгонять слезоточивым газом. Участники акции валили и поджигали мусорные контейнеры.Предварительно, всего на манифест пришли около 120 тысяч человек.

В России каждый 10-й участник опроса выступил за отмену празднования Международного женского дня. Около 21% респондентов считают 8 Марта устаревшим.