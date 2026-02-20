В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько учреждений

Несколько учреждений в Париже эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

В числе эвакуированных учреждений — Институт политических исследований (Sciences Po) и башня-небоскреб Монпарнас.

«Несколько учреждений в Париже находятся в процессе эвакуации. <…> Это произошло после поступления около 18:00 (20:00 по московскому времени) сообщения о возможном наличии взрывного устройства в нескольких местах столицы», — уточнили французские журналисты.

