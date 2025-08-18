Жительница Южной Кореи выловила пятикилограммового морского слизня

Жительница Южной Кореи Татьяна Лю выловила из моря слизня массой 11 фунтов (около пяти килограммов). Об этом сообщила газета New York Post .

Во время рыбной ловли она затопила мешок с наживкой и заметила, что вытягивает из воды гигантского моллюска. В итоге его отпустили обратно в море. Точный биологический вид слизня установить не удалось.

Видео, опубликованное женщиной в соцсетях, набрало больше 20 миллионов просмотров.

Ранее мужчина из штата Одиша в Индии разбогател после того, как выловил 29 редких рыб — пятнистых горбылей, используемых в фармацевтической и косметической отраслях. На рынке его добычу оценили суммарно в 3,3 миллиона рупий (около трех миллионов рублей).