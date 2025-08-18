Жительница Южной Кореи выловила пятикилограммового морского слизня
Жительница Южной Кореи Татьяна Лю выловила из моря слизня массой 11 фунтов (около пяти килограммов). Об этом сообщила газета New York Post.
Во время рыбной ловли она затопила мешок с наживкой и заметила, что вытягивает из воды гигантского моллюска. В итоге его отпустили обратно в море. Точный биологический вид слизня установить не удалось.
Видео, опубликованное женщиной в соцсетях, набрало больше 20 миллионов просмотров.
Ранее мужчина из штата Одиша в Индии разбогател после того, как выловил 29 редких рыб — пятнистых горбылей, используемых в фармацевтической и косметической отраслях. На рынке его добычу оценили суммарно в 3,3 миллиона рупий (около трех миллионов рублей).