Палестина попросилась в БРИКС

Палестина отправила заявку на членство в БРИКС, но пока не получила ответа

Палестина отправила заявку на вступление в БРИКС, но пока ей не ответили. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

«Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия», — сказал он.

По словам Нофаля, государство продолжит участвовать в объединении как гость, пока условия не позволят ей стать полноправным участником.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что намерен провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на российско-арабском саммите 15 октября.

Аббас отметил, что программа визита не будет насыщенной из-за ситуации в Палестине. Как только заключат соглашение о прекращении огня, политик сможет совершить более обстоятельную поездку.