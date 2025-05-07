В Пакистане назвали условия прекращения боевых действий против Индии

Минобороны Пакистана: боевые действия против Индии прекратят, если она отступит

Пакистан прекратит боевые действия против Индии, если она отступит. Об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф агентству Bloomberg .

«Если Индия нападет, мы ответим. Если Индия отступит, мы, безусловно, свернем [военные действия]», — сказал он.

Индийские военные начали операцию «Синдур» в ответ на теракт в Пахалгаме, нанеся удары по террористической инфраструктуре на пакистанской территории. В Минобороны Индии подчеркнули, что военные цели Пакистана не пострадали.

Однако пакистанские власти опровергли эти заявления — по их данным, индийские ВВС атаковали пять гражданских населенных пунктов, в результате чего погибли не менее восьми человек и 35 пострадали.

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на быстрое урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном. Он осудил взаимные атаки, назвав их позором.