В Пакистане назвали условия прекращения боевых действий против Индии
Минобороны Пакистана: боевые действия против Индии прекратят, если она отступит
Пакистан прекратит боевые действия против Индии, если она отступит. Об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф агентству Bloomberg.
«Если Индия нападет, мы ответим. Если Индия отступит, мы, безусловно, свернем [военные действия]», — сказал он.
Индийские военные начали операцию «Синдур» в ответ на теракт в Пахалгаме, нанеся удары по террористической инфраструктуре на пакистанской территории. В Минобороны Индии подчеркнули, что военные цели Пакистана не пострадали.
Однако пакистанские власти опровергли эти заявления — по их данным, индийские ВВС атаковали пять гражданских населенных пунктов, в результате чего погибли не менее восьми человек и 35 пострадали.
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на быстрое урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном. Он осудил взаимные атаки, назвав их позором.