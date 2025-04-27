В Пакистане допустили участие России в расследовании теракта в Кашмире

Россия и Китай могли бы поучаствовать в расследовании теракта в Кашмире. Об этом РИА «Новости» сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«Думаю, что Россия, или Китай, или даже западные страны могут сыграть позитивную роль в этом кризисе. Они даже могут создать следственную группу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или говорит правду. Пусть это выяснит международная группа», — сказал он.

Асиф отметил, что провести международное расследование предложил сам премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

«Давайте выясним, кто виновник и исполнитель инцидента в Кашмире. Голословные заявления или разговоры не имеют никакого эффекта. Должны быть приведены доказательства того, что Пакистан причастен», — подчеркнул глава Минобороны.

Эскалация конфликта между Индией и Пакистаном произошла после нападения террористов на туристов в Кашмире, погибли 26 человек. Власти Пакистана опровергли причастность к массовому расстрелу.