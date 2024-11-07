В отношениях России и США спрогнозировали резкое обострение до ухода Байдена

Яковенко: Байден до окончания полномочий может пойти на резкое обострение с РФ

Президент США Джо Байден до завершения своих полномочий способен пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Об этом РИА «Новости» сообщил член научного совета при Совете безопасности Александр Яковенко.

Он отметил, что на данный момент администрация Байдена продолжает удерживать власть, хоть и в качестве «хромой утки». Однако даже в таком положении он может пойти на обострение отношений с Россией, например, выдворить ее дипломатов из страны.

«Того же ожидать можно сейчас, особенно на Украине. Если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на передовой. Можно ждать, что Дональд Трамп уделит внимание внешним делам и не станет ждать официальной инаугурации 20 января», — сказал научный эксперт.

Ранее на Западе начали обсуждать снятие санкций с России после победы Трампа на выборах президента.