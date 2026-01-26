В отеле на Пхукете мужчина убил возлюбленную и отрезал ей язык

The Thaiger: в отеле на Пхукете нашли убитую женщину с отрезанным языком

На Пхукете мужчина жестоко расправился с возлюбленной, лишив ее языка. Об этом сообщил портал The Thaiger .

По данным полиции, 23 января 44-летний мужчина снял номер на одну ночь в районе Пак Пхун.

В отель он заселился вместе со своей 49-летней возлюбленной. Пара заехала около 19 часов. Примерно через час сотрудники отеля заметили, как их автомобиль выехал с парковки. Они решили, что гости ненадолго уехали, однако из гостиницы вышел только мужчина.

Позднее сотрудники зашли в номер и нашли женщину на кровати без признаков жизни. На ее теле заметили следы, похожие на удушение, а в области рта — глубокие раны. По сообщениям местных СМИ, язык пострадавшей лежал отдельно. Рядом на полу находился нож.

Правоохранители выяснили, что пара встречалась около пяти месяцев. После случившегося мужчина вернулся домой и через знакомого связался с полицией, чтобы сдаться. На допросе он признал вину. Полицейские поместили подозреваемого под стражу.

