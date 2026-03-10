Проплывший через Ормузский пролив танкер под охраной США оказался выдумкой

Министр энергетики США Крис Райт утверждал, что ВМС США сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив, но потом удалил свое сообщение. Источник агентства Bloomberg заявил об отсутствии какого-либо эскорта.

«ВМС США успешно провели нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти на мировые рынки», — написал Райт в соцсети X.

Большой нефтяной танкер, по его словам, прошел около 36 часов назад. Райт пообещал, что за ним последуют другие суда. Спустя время этот твит исчез. Предположительно, его удалил офис министра энергетики.

Осведомленный источник заявил Bloomberg, что американские военные до сих пор не сопровождали ни одного судна через Ормузский пролив. То же заявил в соцсети X командующий Военно-морскими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири. Он пригрозил военным США и их союзников иранскими торпедами и ракетами.

На фоне блокировки Ормузского пролива и конфликта в Персидском заливе подскочили мировые цены на нефть. Аналитики допустили, что расценки превысят отметку в 150 долларов за баррель.