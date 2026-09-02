В Ормузском проливе погибли два моряка на супертанкере

В результате инцидента в Ормузском проливе погибли два моряка супертанкера Sidr. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз судовладельца.

Танкер принадлежит саудовской судоходной компании Bahri. Судно попало в «инцидент, связанный с безопасностью при пересечении Ормузского пролива».

«Bahri с глубокой скорбью и сожалением подтверждает гибель двух филиппинских членов экипажа», — отметили в релизе.

Компания поддерживает контакт с судном, следит за развитием событий, а также координирует действия с органами власти.

В конце августа другой супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе. Подробности о владельцах судна, так же, как и информация о том, куда направлялся танкер, неизвестны.