Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

Fars: в Ормузском проливе супертанкер столкнулся с двумя минами

Супертанкер столкнулся с двумя минами в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

По данным Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, танкер пытался воспользоваться «незаконным маршрутом» в южной части пролива. КСИР предупредил, что нарушителей норм ждет именно такая судьба.

«Соблюдение озвученных ВМС КСИР правил прохождения пролива и навигации в нем обязательно», — подчеркнули в корпусе.

Подробности о владельцах судна и находящемся на борту грузе не приводились. Также неизвестно, в какую страну направлялся танкер.

Ранее Иран и Оман договорились создать временный морской коридор в Ормузском проливе, который будет находиться под совместным управлением.