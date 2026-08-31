Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
Fars: в Ормузском проливе супертанкер столкнулся с двумя минами
Супертанкер столкнулся с двумя минами в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.
По данным Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, танкер пытался воспользоваться «незаконным маршрутом» в южной части пролива. КСИР предупредил, что нарушителей норм ждет именно такая судьба.
«Соблюдение озвученных ВМС КСИР правил прохождения пролива и навигации в нем обязательно», — подчеркнули в корпусе.
Подробности о владельцах судна и находящемся на борту грузе не приводились. Также неизвестно, в какую страну направлялся танкер.
Ранее Иран и Оман договорились создать временный морской коридор в Ормузском проливе, который будет находиться под совместным управлением.