В ООН заявили о мобилизации помощи Венесуэле после землетрясения

Организация Объединенных Наций начала мобилизацию гуманитарной помощи для Венесуэлы после мощного землетрясения, унесшего жизни более 160 человек. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«ООН мобилизует помощь и тесно сотрудничает с правительством и нашими партнерами», — заявил он.

По словам Дюжаррика, управление по координации гуманитарных вопросов оказывает содействие в развертывании поисково-спасательных групп для работы в пострадавших городах.

Он также сообщил, что гуманитарная команда организации поддерживает постоянный контакт с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. В Каракасе уже развернули координационный центр, который будет отвечать за распределение помощи и поддержку пострадавших.

По данным властей Венесуэлы, страну потрясли две серии мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло еще около 30 афтершоков. В результате стихийного бедствия погибли не менее 188 человек.