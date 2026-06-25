Сегодня 20:23 Сейсмический дуэт. Почему землетрясения произошли в Японии и Венесуэле одновременно Сейсмолог Рябинкин: между землетрясениями в Венесуэле и Японии нет четкой связи 0 0 0 Фото: Marcos Salgado/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Мощные землетрясения в Венесуэле и Японии произошли почти одновременно. Специалисты называют случившееся простым совпадением, но опровергнуть взаимосвязь этих природных явлений пока не могут.

Что произошло Необычно короткий промежуток между двумя землетрясениями заинтересовал ученых. Профессор наук о земле в Даремском университете Марк Аллен отметил, что подобное случается крайне редко. «Два землетрясения, произошедшие в Венесуэле в среду, были „необычны из-за того, что произошли так близко друг к другу по времени“, учитывая их масштаб», — рассказал он в беседе с CNN. Специалист предположил, что первое землетрясение вызвало разрыв одного сегмента разлома и передало напряжение на другой разлом.

Фото: Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Связь между землетрясениями Сейсмолог Константин Рябинкин в беседе с 360.ru усомнился в том, что между событиями в Японии и Венесуэле есть связь. Он объяснил, что расстояние слишком большое для прямого влияния. «Землетрясения, скорее всего, между собой никак не связаны. Это предварительная информация, для того чтобы дать более точную оценку события, нужно провести более детальные исследования», — отметил он. Специалист напомнил, что государства располагаются на разных тектонических плитах: Япония — на Тихоокеанской, а Венесуэла — на Южно-Американской и взаимодействует с Карибской. «Они не связаны между собой, механика происхождения разная, глубины, на которых произошли землетрясения, также разные. В Венесуэле первое землетрясение на глубине порядка 20 километров, второе — 10 километров. В Японии землетрясение зарегистрировали на глубине более 50 километров», — объяснил сейсмолог. С ним согласился и доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита. Он сообщил РИА «Новости», что толчки имеют разный механизм: японское землетрясение было глубоким и произошло на границе континентальной и океанической плит, а в Венесуэле это было неглубокое внутриконтинентальное землетрясение внутри континентальной плиты.

Фото: Jia Haocheng/XinHua / www.globallookpress.com

Особое положение Японии Для Японии сейсмическая активность не является чем-то из ряда вон выходящим, подчеркнул Рябинкин.

Страна находится на границе тектонических плит, это так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Землетрясения там — довольно обычная история, они происходят постоянно. В этот раз просто получилось так, что довольно сильные землетрясения произошли в разных уголках земного шара, поэтому на это обратили внимание.

В похожей ситуации находится и часть российских дальневосточных территорий — Камчатка и Курилы. «Если открыть карту общего сейсмического районирования, то там видно, какие регионы нашей планеты более сейсмически активны, какие — менее. Но землетрясения происходят абсолютно везде. Вопрос — с какой периодичностью и какая у них мощность», — добавил специалист. Собеседник 360.ru обратил внимание, что в этот раз толчки из Японии до России не дошли на явном уровне. По его словам, в прошлом году на Камчатке зарегистрировали мощное сейсмособытие магнитудой 8,8. «Это очень много. Чудом получилось так, что не было пострадавших и не было практически разрушений», — рассказал эксперт. По информации Японского метеорологического агентства, магнитуда произошедшего 25 июня землетрясения составила 7,2. Геологическая служба США оценила магнитуду подземных толчков в 6,9. Всего травмы получили шесть человек. В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили 360.ru, что никаких жалоб от российских туристов, находящихся в Стране восходящего солнца, не поступало. «Япония остается одним из наиболее динамично растущих направлений для российских путешественников. По данным Японской национальной организации по туризму (JNTO), в 2025 году страну посетили 194,9 тысячи туристов из России, что на 96,3% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений», — отметили в организации.

Фото: РИА «Новости»

Руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин подчеркнул, что ситуация с туристами находится под полным контролем. По его словам, объявленную угрозу цунами оперативно сняли, никаких обращений за помощью от путешественников не поступало. «Наши клиенты в безопасности. По данным на текущий момент, туристы ITM group находятся на острове Хонсю и не пострадали. Префектуры Аомори и Иватэ, где ощущались наиболее сильные толчки и зафиксированы пострадавшие, не входят в стандартные туристические маршруты компании и не были включены в текущие программы», — добавил Подколзин. В связи с ЧП временно приостановили движение скоростных поездов «Синкансэн» на северо-восточных направлениях. Туристам рекомендовали уточнять актуальное расписание и по возможности воздержаться от поездок в районы, затронутые землетрясением. Японское руководство сформировало оперативный штаб, все службы работают в штатном режиме. Обстановка в самых популярных туристических регионах — Токио, районе горы Фудзи и Кавагутико — остается спокойной. В РСТ добавили, что туристы там могли ощутить лишь отдаленные толчки, угрозы их жизни и здоровью нет.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о землетрясении в Венесуэле В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй — 7,5. Вслед за этим ученые зарегистрировали еще 30 подземных толчков. Эксперт из Австралийского института сейсмологических исследований Адам Паскаль уточнил, что второе из землетрясений, произошедшее через 40 секунд после первого, было вдвое сильнее предшествующего. Природное явление привело к жертвам и масштабным разрушениям. Многие дома рухнули, повреждения получили инфраструктура и больницы, власти закрыли главный аэропорт страны. Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Подземные толчки в Венесуэле стали самыми мощными с 1900 года. По данным CNN, из-за ЧП погибли по меньшей мере 164 человека, более 900 получили травмы. Жителей разрушенных домов размещают в гостиницах и временных убежищах, экстренные службы работают в круглосуточном режиме. Больше всего повреждений от стихийного бедствия получили Каракас и город Ла-Гуайра — транспортный узел, обслуживающий международный столичный аэропорт. Российские дипломаты в результате землетрясения не пострадали. Данные о туристах из России тоже не поступали — в основном путешественники отдыхают на острове Маргарита, расположенном на значительном удалении от пострадавшего района.