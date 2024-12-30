В Афганистане запретили строить дома с окнами, в которых можно увидеть женщин

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому окна в домах должны проектироваться так, чтобы в них не было видно женщин. Об этом сообщило издание TOLOnews в своем Telegram-канале .

Окна должны размещаться таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин, которые занимаются домашними делами или отдыхают сидя. В документе пять пунктов.

«Если кто-то хочет построить здание рядом с другим, то он не может располагать окна в сторону кухни соседа, его колодца или тех мест, где обычно сидят женщины», — говорится в указе.

Если нет возможности соблюсти это условие, то тогда нужно установить перед окном стену, либо другим способом не допустить «ущерба для соседа».

Четыре страны заявили, что готовы подать иск в Международный суд ООН против действующего в Афганистане движения «Талибан»*. Движение обвинили в «грубых и систематических нарушениях» Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.