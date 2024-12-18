США и Германия выступили против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. С такой инициативой выступила Россия, сообщило РИА «Новости».

За резолюцию проголосовали 119 стран, против выступили 53 государства, среди которых оказались Украина, США, Германия, Италия и Япония.

В документе, соавторами которого стали Белоруссия и Туркменистан, рекомендовано принять меры в законодательной и образовательной сферах для предотвращения пересмотра исторических фактов и итогов Второй мировой войны. Резолюция состоит из 74 пунктов.

В ноябре третий комитет Генассамблеи ООН одобрил российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую поддержали 116 государств.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в странах НАТО устанавливается фашистская идеология. По его словам, для альянса это становится нормой.