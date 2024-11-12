Комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, документ поддержали 116 стран. Об этом сообщило РИА «Новости» .

За принятие резолюции проголосовали Белоруссия, Китай, Мали, Северная Корея, Сербия, Армения, ЮАР и другие государства. Против выступили 54 страны, в том числе Украина, США, Великобритания, Япония, Германия, Франция и Канада. Воздержались от голосования 11 государств.

Резолюция состоит из 74 пунктов и рекомендует странам принять меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. Авторы документа осудили героизацию и пропаганду нацизма и заявили о необходимости на законодательном уровне запретить «торжественные чествования» нацистского режима и его союзников.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале список стран, отдавших голос против осуждения расизма и за героизацию нацизма. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев назвал голосование против российской резолюции расхождением слов с делом.