В ООН назвали стоимость реконструкции Газы

Реконструкция сектора Газа после военных действий потребует около 70 миллиардов долларов, сообщил специальный представитель руководителя Программы развития ООН (UNDP) Яко Силлиерс на брифинге в Женеве. Его слова привело РИА «Новости» .

Он отметил, что Всемирный банк в марте этого года оценивал необходимые затраты на восстановление инфраструктуры в 23 миллиарда долларов, однако из-за продолжающихся израильских ударов, в том числе по городу Газа, сумма выросла более чем втрое.

По словам Силлиерса, сроки восстановления будут зависеть от объемов финансирования и могут растянуться на десятилетия.

В UNDP также оценили, что в секторе Газа необходимо разобрать не менее 50 миллионов тонн обломков, при этом под завалами могут находиться тела погибших. Представитель организации добавил, что с начала года уже нашли три тела, и выразил опасение, что подобных случаев будет значительно больше.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что государствам Ближнего Востока следует объединиться и довести до конца мирное урегулирование в секторе Газа.