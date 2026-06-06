МИД: в ООН втайне соглашаются с позицией России о преступлениях ВСУ против детей

Чиновники ООН в непубличных беседах признают, что Россия права в своей позиции о преступлениях Украины против детей. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

Дипломат напомнил, что даже специальный представитель генерального секретаря организации по детям и вооруженным конфликтам Ванесса Фрезье публично рассказывала об увиденном при поездке в Россию на заседании Совета безопасности.

«За закрытыми дверьми ооновцы более откровенно говорят, признавая значительную долю правды, находящейся на нашей стороне, если не полную правду», — подчеркнул он.

Алимов отметил, что Россия продолжает с ООН диалог по теме преступлений Украины против детей.

«Наша работа с их умами, сколь ангажированными ни были, какие-то плоды дает. Есть надежда, что совесть разбудим», — заключил замглавы МИД.

Ранее стало известно состояние пострадавших детей после атаки украинских беспилотников на Старобельск.