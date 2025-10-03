В окружении Трампа заметили изменение позиции в отношении России

В окружении американского президента Дональда Трампа заметили радикальные изменения позиции в отношении России. Об этом сообщило издание Financial Times .

Глава Белого дома по-прежнему выступает против помощи Украине за счет средств американских налогоплательщиков. По мнению Трампа, платить за вооружение для ВСУ должны союзники Киева для НАТО.

При этом американский президент уже поручил начать подготовку к передаче Украине разведывательных данных для атаки на объекты энергетической инфраструктуре на территории России. Американские журналисты отметили, что администрация Трампа планирует предоставить Киеву дополнительные разведданные для удара по российским НПЗ.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Трампа рассматривает вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk.