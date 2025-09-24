В офисе экс-советника Трампа нашли секретные документы

Агенты ФБР в ходе обыска в офисе бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона нашли секретные документы. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, правоохранители обнаружили несколько собраний или папок с пометкой «конфиденциально», на некоторых страницах также была надпись «секретно».

Предположительно, речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и «стратегических коммуникаций американского правительства».

Расследование против Болтона организовали несколько лет назад, когда его обвинили в рассекречивании материалов, содержащих государственную тайну, в книге «Комната, где это произошло».

Позже администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла дело по политическим причинам. Сам Болтон утверждал, что книга прошла четыре этапа редактирования, перед тем как ее опубликовали.