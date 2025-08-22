У экс-советника Трампа Болтона прошли обыски

Агенты ФБР провели обыск в доме экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщило The New York Post .

«Никто не может стоять выше закона… Агенты ФБР на задании», — подчеркнул директор федерального бюро Кэш Патель.

Расследование организовали несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его по политическим причинам. Болтона обвинили в том, что он раскрыл секретные данные в своей книге «Комната, где это произошло».

Ранее глава ФБР нашел мешки с документами о якобы связях Трампа с Россией. Бумаги собирались уничтожить.