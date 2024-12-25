В одной из немецких земель провалили программу по размещению беженцев

Мэры восьми городов в Северном Рейне — Вестфалии написали письмо премьеру немецкой земли Хендрику Вюсту, в котором сообщили о провале программы по размещению беженцев. Об этом сообщила газета Bild .

Они сообщили, что возможности принимать выходцев из других стран уже давно максимально исчерпаны, людей приходится размещать в ветхих бараках в тесноте, а местные жители все меньше готовы мириться с таким соседством.

«Увеличивается количество не только нападений на лиц с миграционным прошлым, но и нападений с их стороны, и все чаще сотрудникам наших учреждений <…> приходится становиться мишенью», — рассказали мэры.

В конце ноября власти Берлина сообщили, что беженцы с Украины не хотят возвращаться домой, и среди них неожиданно вырос спрос на курсы по изучению немецкого языка.