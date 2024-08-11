Сегодня 15:32 Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное Блогер «Голос Мордора»: ситуация в автопроме грозит проблемами экономике ФРГ 0 0 0 Фото: Simon Kadula / Unsplash Эксклюзив

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В Германии начались серьезные проблемы с экономикой на фоне ситуации в сфере производства автомобилей. Количество заказов из Европы и США упало, немецкие автомобили перестают покупать в Китае. Все это грозит национальной экономике хаосом и сотнями тысяч безработных, отметил блогер и автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru.

Далее — его прямая речь. У гордости немецкой индустрии — автопрома, проблемы растут со скоростью снежного кома, катящегося с горы. Мало того, что количество заказов упало в Европе и США, где покупать стали гораздо меньше новых автомобилей.

Очень серьезная проблема начинается и в Китае, который официально еще на европейские санкции по поводу электромобилей не ответил. Но зато, как это часто бывает и чему бы надо поучиться населению России, начали действовать неофициальные, народные санкции — китайцы перестают покупать немецкие авто, даже если они произведены в КНР.

Шильдика Volkswagen или BMW вполне достаточно. И Китай как-нибудь справится с тем, что определенная часть рабочих на китайских заводах немецких компаний от этого тоже страдает. А вот справится ли Германия? Новые автомобили некуда девать Сейчас на дорогах Германии можно увидеть удивительную картину — огромное количество автовозов, едущих в разные регионы страны. Автовозов, забитых новыми машинами известных марок и моделей. И может сложиться впечатление, что это очень бойко идет торговля, но ситуация обратная.

Дело в том, что произведенные авто просто некуда девать. Заводы по инерции производили огромное количество продукции уже в то время, как спрос резко упал, и собственные площадки хранения оказались забитыми, их не хватает. И поэтому гиганты автопрома арендуют площадки по всей стране, чтобы просто хранить там невостребованные авто.

Кстати, понижение цен тоже не сработает, потому что такая акция могла увеличить продажи в «тучные годы», но сейчас машины не на что покупать или просто брать в модный лизинг

А что такое немецкий автопром? Это целая экосистема, как сейчас стало модно говорить. Это не только концерны с громкими именами, красивые конвейерные линии, рабочие в аккуратных спецовках. Роботизация и автоматизация. Это только вершина айсберга, под которым его основная часть из подрядчиков, средних и мелких заводиков и даже мастерских, которые производят всевозможные комплектующие.

Фото: РИА «Новости»

Германия начала проедать накопленный жирок Штампуют какие-то металлические и пластиковые детали, выпускают массу всего, без чего автомобиль собрать не получится. Получается, что число занятых в автопроме просто огромно, и это один из главных работодателей Германии.

И вот теперь везде в этой сфере начнутся сокращения рабочих мест. Сколько народу потеряет работу — представить себе трудно, но счет будет точно идти на сотни тысяч, если не больше.

Всем им нужно будет платить полноценные пособия из бюджета Германии, который и так абсолютно дырявый. Так что хоть жирок у Германии еще и есть, но он далеко не бесконечен, и приличную часть его уже прожрали. И все самое интересное еще впереди.