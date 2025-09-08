В Новой Зеландии убили мужчину, почти четыре года прятавшегося с детьми в лесах

В Новой Зеландии отец-отшельник почти четыре года прятался в лесах с детьми, однако в итоге его застрелили полицейские. Об этом сообщил телеканал CNN .

Все это время Том Филлипс и трое его детей жили в лесу. Мужчина обеспечил их едой, кровом и одеждой. Однако найти их у правоохранительных органов не получалось.

Рано утром в понедельник в полицию региона Уаикато поступил звонок. Стражам порядка сообщили, что два человека на квадроцикле взламывают местный магазин сельхозтоваров.

Полицейские обложили шипами все окрестные дороги, чтобы злоумышленники не смогли скрыться. Один из стражей порядка попытался подойти к ним, но получил пулевое ранение. Сотрудники полиции открыли ответный огонь и убили стрелявшего.

Вторым человеком на квадроцикле оказался один из детей Филлипса. Теперь следователи пытаются выяснить, где двое других.

Ранее в Италии в лесу нашли двух мальчиков, которых отец таким образом пытался уберечь от коронавируса.