Новая Зеландия отменила санкционные ограничения против бывшего главы горно-металлургической компании Evraz Александра Абрамова и его семьи. Об этом сообщил МИД страны, заявление процитировало РИА «Новости» .

«Александр Абрамов и его родственники больше не будут являться лицами, подпадающими под санкции, с 11 апреля 2025 года», — отметили в ведомстве.

В России неоднократно заявляли, что государство справляется с санкциями, которые Запад продолжает усиливать на протяжении нескольких лет. Также в западных странах говорили, что антироссийские ограничения не принесли результатов.

Ранее американский военный аналитик и политолог Марк Слебода заявил, что российская экономика идеально адаптировалась к санкциям. Ограничения не отразились на ее росте, который составил 4%, превзойдя Европу и США. Также в России теперь замедляют экономику, чтобы она «не перегрелась».