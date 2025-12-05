В Новой Зеландии изъяли кулон в форме яйца Фаберже у проглотившего его вора

Полицейские Новой Зеландии изъяли кулон в виде яйца Фаберже у мужчины, проглотившего ювелирное украшение почти неделю назад в магазине Partridge Jewelers в Окленде. Об этом сообщила газета The Guardian .

Правоохранители добыли доказательства кражи спустя шесть дней без медицинского вмешательства. Стоимость кулона Special Edition Octopussy Egg Surprise из 18-каратного золота оценивается в 19 тысяч евро.

Представители полиции были с подозреваемым все это время, внимательно наблюдая за его каждым его походом в туалет. И 4 декабря украшение вышло из вора естественным путем, на нем не повредился даже ценник.

Подозреваемый в воровстве пока останется под стражей. Ему назначили очередную явку в окружной суд Окленда на 8 декабря. На первом заседании в конце ноября мужчина не признал себя виновным.

