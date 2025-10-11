В Мьянме мужчина 9 дней копал тоннель ради кражи 4 кг золота

Житель Мьянмы прорыл тоннель к ювелирному магазину и украл золотые украшения на общую сумму около пяти миллионов юаней (более 56 миллионов рублей). Об этом сообщило издание Shin Chew Daily .

Злоумышленник потратил девять дней, чтобы прорыть тоннель к магазину. Подземный ход привел его прямо в торговый зал. Преступник украл порядка четырех килограммов золотых украшений.

Местная полиция оперативно установила личность подозреваемого, арестовав его через три дня после кражи.

«Он работал днем на мойке машин, а ночью копал, кроме тех случаев, когда шел дождь», — рассказали правоохранители.

Вор признался, что решил обокрасть магазин, используя подземных коммуникации. В 2024 году тротуар рядом с магазином обвалился, обнажив канализационный коллектор.

Мужчина успел продать 551 грамм золота по цене 840 юаней за грамм, выручив 463 тысячи юаней (более пяти миллионов рублей). Часть полученных денег потратил на новый мобильный телефон.

