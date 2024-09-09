В Нотр-Даме появятся современные витражи. Все из-за позиции Макрона

Витражи не пострадали при пожаре в 2019 году, и представители архитектурных кругов выступали против их замены. Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре единогласно проголосовала против президентского проекта.

«То, о чем мы просим сейчас, — это не тратить много денег на замену существующих витражей, которые в хорошем состоянии и идеально подходят для этого места», — заявил главный редактор сайта Tribune de l’Art Дидье Рикнер.

В мае Макрон объявил дату открытия восстановленного Нотр-Дама.

Пожар произошел в апреле 2019 года. Президент Франции тогда пообещал, что собор восстановят в первозданном виде, иначе история не простит этого стране.