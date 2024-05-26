Макрон утвердил дату открытия восстановленного Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери откроет свои двери 8 декабря 2024 года. Дату объявил и утвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

После разрушительного пожара, который уничтожил большую часть здания, прошло более пяти лет.

Генерал Жан-Луи Жоржелин — президент организации, которая занимается восстановлением пострадавшего от пожара здания, в 2021 году заявил, что стены собора устояли перед огнем, но восстановления и создания защиты от огня требуют все помещения.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Кадры с обрушением объятого пламенем шпиля облетели весь мир Предварительной причиной возникновения огня назвали неполадки проводки.

Работы по восстановлению прерывали на полгода из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции.

Макрон сразу после пожара пообещал, что Нотр-Дам восстановят в прежнем виде, к которому привыкли парижане. Он подчеркивал, что история не простит Франции утрату собора.