В Норвегии заявили о запуске новой программы по беспилотникам

Норвегия выделяет 149 миллионов долларов на новую программу по беспилотникам

Норвегия запустила 10-летнюю программу по развитию беспилотных летательных аппаратов под руководством сухопутных сил. На нее направили около 150 миллионов долларов. Об этом заявил главнокомандующий сухопутными войсками страны Ларс Лервик, его процитировало издание VG .

«Сегодня я объявляю о запуске <…> программы БПЛА сухопутных войск. Мы будем выделять 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов — прим. ред.) в течение следующих десяти лет для ускорения испытаний, инноваций и закупок», — сказал Лервик.

Военный отметил, что поставка нового «роя» беспилотников произойдет уже на следующей неделе. Сейчас норвежцы располагают тремя подобными системами. Также министр обороны Норвегии Торе Сандвик рассказал журналистам о скором запуске более обширной стратегии по дронам.

