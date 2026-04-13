Западные страны использовали конфликт на Украине как способ оправдать русофобию. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X .

Эксперт выразил мнение, что западная риторика вокруг украинского конфликта используется для оправдания антироссийских настроений. Фактически страны Запада так замаскировали многовековую ненависть к русским под видом моральной добродетели.

«То, что выдается за „сочувствие“, проявляется в виде почти фетишистской одержимости Зеленским», — написал Диесен.

Профессор добавил, что при этом игнорируют мнение обычных украинских мужчин. Он подчеркнул, что украинцев против их воли отправляют на верную гибель в конфликте, где невозможно победить.

В феврале на заседании Совбеза ООН Диесен высказал мнение, что нынешний курс западных элит ведет Украину к окончательному исчезновению с политической карты мира. При этом главной ошибкой Запада он назвал попытку втянуть Украину в Североатлантический альянс.