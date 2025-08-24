В Норвегии задержали российского солдата, просившего политическое убежище

Российский военный, бывший участник спецоперации незаконно пересек границу Норвегии и попросил политическое убежище. Об этом сообщило издание Dagbladet .

В ночь на пятницу мужчина доехал до границы на такси, а оставшийся путь преодолел пешком. Военный пробрался через ограждение, чтобы попасть в Норвегию.

Сразу после перехода россиянин попытался самостоятельно связаться с представителями норвежских властей, сообщил адвокат Тронд Бити. Военного задержали без сопротивления. Дело россиянина передадут в подразделение по делам иностранцев.

Ранее появилась информация об увеличении числа украинских военнопленных, которые не хотят возвращаться в республику и просят политического убежища в России.