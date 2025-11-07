В Норвегии забили тревогу из-за ухода российских рыбаков

Осло понесет убытки после ухода российских рыболовецких судов из экономической зоны в Баренцевом море. Об этом заявила министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Несс, сообщило High North News .

«Если мы не достигнем соглашения, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской», — отметила политик.

Несс напомнила, что в этом году переговоры с российской стороной по квотам на вылов трески в Баренцевом море продвигаются с большим трудом, но Норвегия надеется продлить действовавший почти 50 лет договор.

В июле власти Норвегии ввели санкции против двух российских рыболовных компаний — АО «Норебо» и «Мурман Сифуд». Суда этих организаций не имеют доступ в норвежские порты и территориальные воды.

В МИД России пообещали принять ответные меры в отношении норвежских рыболовов и пригрозили мерами, если Норвегия не вернется к условиям двустороннего соглашения.