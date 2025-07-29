МИД обвинил Норвегию в ограничении российских рыбаков

Временному поверенному в делах Норвегии Рагнхильду Йохансену вручили ноту протеста из-за ограничений против российских рыболовных судов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

«Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Там пригрозили принять меры, если Норвегия не вернется к условиям двустороннего соглашения, подписанного в 1976 году.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов обвинил страны НАТО в стремлении ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе.